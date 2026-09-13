Сърбия взе титла за милион долара
"Орлите" след удара в Лигата: Жалко за Рио! Сърбия спечели за исторически първи път един от най-големите турнири на национално ниво по волейбол - Све...
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"Орлите" след удара в Лигата: Жалко за Рио! Сърбия спечели за исторически първи път един от най-големите турнири на национално ниво по волейбол - Све...
Българският национален отбор по волейбол продължава да няма победа в Световната лига през тази година. Селекцията на Пламен Константинов днес претърпя...
Пламен се ядоса на отбора след поредната загуба в Световната лига по волейбол, която бе под номер 4. Този път националите паднаха от Иран с 1:3 гейма....
Националният ни отбор по волейбол имал трудности със сервиса на руснаците при загубата от сборная с 1:3 (20:25, 25:18, 25:17, 25:22) в третия мач от п...
Родният национален отбор по волейбол стартира срещу Полша маратона от 3 четиристранни турнира в Световната лига. Двубоят ще се играе на 17 юни 2016 г....
Бившият селекционер на България Камило Плачи неведнъж е доказвал, че има огромно сърце. Италианецът, който в момента помощник на сръбския тим, рискува...
Франция спечели първа историческа титла от Световната лига по волейбол. "Петлите" удариха в мача за титлата Сърбия с 3:0 гейма (19, 21, 23) на финали...
Франция обърна домакина Бразилия за успеха с 3:1 гейма (27:29, 25:21, 31:29, 25:19) в първия мач от Финалната шестица на Световната лига. Близо 10 хи...
България отново може да заиграе в елита на Световната лига. Помощта ще дойде от Русия. Както е известно, тази година "братушките" се представиха катас...
България ще играе срещу Франция на финала на Втора дивизия на Световната лига по волейбол. Снощи Франция победи Аржентина с 3:0 (25:13, 25:20, 25:17)....
Още една контузия разтърси лагера на мъжкия национален отбор по волейбол преди финалите на втора дивизия от Световната лига. Става въпрос за центъра С...
Централният блокировач Теодор Тодоров е под въпрос за финалите на втора дивизия от Световната лига, които ще се проведат на 10 и 11 юли във варненскат...
Националът Тодор Скримов отпада от състава на мъжкия национален отбор по волейбол на България за финалната четворка във втора дивизия на Световната ли...
Нашето класиране за финалната четворка да стане и по заслуги, да си спечелим групата и заради това, а не само заради домакинството. Това каза старши т...
Националният ни отбор по волейбол допусна трета загуба в Световната лига. Снощи тимът на Пламен Константинов претърпя поражение от Аржентина с 0:3 (19...
Българският национален отбор по волейбол победи Канада с 3:2 (25:20, 19:25, 25:22, 25:27, 12:15) в мач от 5-ия кръг от Група С във втора дивизия на Св...
Българският национален отбор по волейбол за мъже победи Куба с 3:1 (18:25, 25:20, 26:24, 25:23) в четвъртия си мач от втора девизия на Световната лига...
Българският национален отбор по волейбол записа първа победа в Световната лига през този сезон. Селекцията на Пламен Константинов направи страхотен об...
И опитът не спаси националите при 1:3 в Ботевград Волейболните национали стартираха със загуба участието си във втора група на Световната лига. Воден...
"Арена Ботевград" е резервният вариант на волейболната федерация за домакинските мачове на националния отбор в Световната лига в случай, че ремонтът н...