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Пламен се ядоса на отбора

Пламен се ядоса на отбора

Пламен се ядоса на отбора след поредната загуба в Световната лига по волейбол, която бе под номер 4. Този път националите паднаха от Иран с 1:3 гейма....

24 юни | 18:15
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