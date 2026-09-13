Сблъсък в Сандански! Искат връщане на старото име на града
През 1949 година тогавашният Свети Врач е бил преименуван на Сандански без да се иска ничие мнение
Следете всички новини, анализи и коментари за Свети Врач. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През 1949 година тогавашният Свети Врач е бил преименуван на Сандански без да се иска ничие мнение
В мелнишката църква "Свети Антоний" гонели бесовете от хората Сандански, Мелник, Рожен. Ако сте любител на религиозния туризъм, там определено има ка...
Сандански. Непълнолетен младеж подкара чужда кола и катастрофира тежко. Пишман шофьорът е настанен за лечение в МБАЛ „Свети Врач" в Сандански, няма оп...
Благоевград. Паркът „Свети Врач", който е гордостта на Сандански, се руши безнаказано от местни младежи. Зеленият оазис е най-привлекателната зона за...