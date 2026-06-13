Кой е Свети Патрик и защо ирландците пият зелена бира
Стотици паради и празненства бележат празника
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Стотици паради и празненства бележат празника
Легенди за Свети Патрик
Това се случва точно преди Деня на Свети Патрик
Ирландски министър е на посещение у нас днес и утре
Ирландците по цял свят днес празнуват Свети Патрик. Легендите разказват, че патронът на Ирландия се е родил в Бануен, Уелс през 385 г. Дадено му било...
Ирландците по света днес празнуват националния си празник – Деня на Свети Патрик. Свети Патрик е светецът - покровител на Ирландия, въпреки че е роде...