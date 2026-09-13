Най-енергийният ден. Три големи празника дават сила и правят чудеса
Един езически и два християнски ритуала
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Един езически и два християнски ритуала
Днес честваме голям и светъл празник, но почват опасни дни
Идват русалийките, които според народното поверие били душите на млади удавници
В народните поверия се казва, че от този ден започва т.нар Русалска седмица
Развиваме се най-бързо в Северозапада, обяви кметът Златко Живков Свети Дух е празник на Монтана от стари времена. Още преди повече от век и полови...
Днес е празникът на едно от лицата на Света Троица - Светия Дух, според църковния календар. В иконографията Духът бива изобразяван като гълъб, ангел и...
В понеделник Монтана празнува. Големият хриситянски празник Свети Дух е денят на селището от стари времена, който се почита до днес. Денят започва с...
Благоевград. Неврокопският митрополит Серафим и благоевградски свещеници осветиха новия параклис „Свети дух" над Благоевград. Стотици благоевградчани...
Денят е неработен, започна с Божествена литургия и завършва със заря
Събраните в ранното утро на Еньовден билки са най-лековити
Благоевград. Четири села в община Симитли празнуват на Св. Дух. Най-голям ще бъде празникът в Железница, където ще бъде осветена новата църква в парк...