Всичко за Свети Дух

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Празник на Светия дух е

Празник на Светия дух е

Днес е празникът на едно от лицата на Света Троица - Светия Дух, според църковния календар. В иконографията Духът бива изобразяван като гълъб, ангел и...

20 юни | 9:00
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Монтана празнува Свети Дух

Монтана празнува Свети Дух

В понеделник Монтана празнува. Големият хриситянски празник Свети Дух е денят на селището от стари времена, който се почита до днес. Денят започва с...

19 юни | 13:45
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