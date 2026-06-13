На Бъдни вечер Църквата призова за мир и за любов към ближните
Днес от 18 часа ще бъде отслужено бдение в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски"
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Днес от 18 часа ще бъде отслужено бдение в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски"
И тази година Св. Синод дари консумативи за Клиниката по детска онкохематология към болница "ИСУЛ - Царица Йоанна"