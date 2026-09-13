Нощта на черните магии. Съветите на великата Джуна
Царицата на асирийците е спасила Фелини, Робърт де Ниро и Брежнев
Следете всички новини, анализи и коментари за Св. Анна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Царицата на асирийците е спасила Фелини, Робърт де Ниро и Брежнев
Проблемът е и в липсата на лекари, заяви д-р Стоян Борисов
Това е второ дарение на апарати за плазмафереза със средства, събрани от прокурори, следователи и служители
Мие се, дезинфекцира се - коридори, стаи. Носи се храна... споделя лидерката на БСП
Тя работи в пълно защитно облекло, поради което не е разпозната в болницата
Детето е в ясно съзнание, контактно, адекватно, храни се през устата
И двете деца на 14 години - момиче и момче и се намират в реанимацията под наблюдение
Агресивен пациент бие, души и обижда лекари в болница „Св. Анна“-София
Двамата пациенти вече са на собствено дишане...
Имен ден празнуват Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка...
Забрана за откриване на нови болници е абсолютна диктатура Ужасяващо е, че в момента пациентите доплащат почти 48%, казва д-р Слави Близнаков Как ще...
Отстраненият директор на болница „Света Анна" д-р Димитър Димитров не се сеща да е имал конфликти с настоящия здравен министър Петър Москов, на когото...
Лимитите не са решение, с тях болниците само ще натрупат още дълговеБяхме на крачка да направим цесия с "Марица-изток 2", казва д-р Димитър Димитров...
София. На 9 декември българската църква почита св. Анна - майката на Дева Мария. На нея са посветени няколко дни през годината, а в днешният ден се от...
Варна. Две обновени клиники - „Съдова хирургия" и „Ортопедия, травматология и ендопротезиране", бяха открити в МБАЛ „Св. Анна" от кмета на Варна Ива...
София. Медицинският директор на Университетска болница в София "Света Анна" д-р Михаил Карафезов издъхна от инфаркт. За уикенда той пристигнал на...