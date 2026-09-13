Ваня Джаферович спечели "Survivor: Камбоджа"
София. Маркетинговият мениджър на "Берое" и бивш негов капитан Ваня Джаферович спечели реалити предаването "Survivor: Камбоджа", което започна преди т...
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София. Маркетинговият мениджър на "Берое" и бивш негов капитан Ваня Джаферович спечели реалити предаването "Survivor: Камбоджа", което започна преди т...
Секс на живо обещава водещият Владо Карамазов Световната шампионка и певецът са сред търсачите на силния усещания в Камбоджа Известни спортисти, лек...
София. Въоръжени мъже в Камбоджа са посрещнали участниците в петото издание на шоуто Survivor. Това всъщност е било първото предизвикателство на проду...
Христина Апостолова, майката на Димитър Рачков младши и на Петър Евтимов Милошев, влиза като водеща в студиото на "Сървайвър Камбоджа". Ефектната ак...
7 смелчаци и 50 души екип снимат риалити шоу в Момчиловци
Фотосът на Карамазов от Камбоджа натрупа куп лайкове във Фейсбук
София. Само за един месец желаещите да се включат в най-очаквания реалити формат в България надхвърлиха 12 000 души. Завръщането на Survivor по bTV пр...