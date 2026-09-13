Васильовден е, сурвакарите тръгват по къщите
Имен ден празнуват Васил, Василка, Василена, Веселин, Веселина
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Имен ден празнуват Васил, Василка, Василена, Веселин, Веселина
Кукерският фестивал започва на 5 януари
С голямата награда за най-добра група на Фестивала на карнавалите в албанския град Корча бяха удостоени сурвакарите от брезнишкото село Долна Секирна....
Като заваля дъжд в събота сутринта над Симитли, та до обяд. Но като заиграха над 3000 сурвакари от цялата страна и съседна Македония, всички забравиха...
Нова година по стар стил честваха в четвъртък децата от подготвителната група при Начално училище „Свети Паисий Хилендарски" в град Банско. Хлапетата...
Ромчета сурвакаха кмета на Монтана Златко Живков по случай ромската нова година. Те му пожелаха здраве, късмет и му заръчаха да управлява добре града...
Сурвакарската група от брезнишкото село Долна Секирна ще представи Перник в откриването на ХІ Национален събор на българското народно творчество в К...
Магията на традицията ще завладее целия Пернишки край в нощта срещу Васильов ден по стария календар. В навечерието на 13 срещу 14 януари маскирани дру...
Благоевград. При голям интерес се проведе Седми общински фестивал на сурвакарските групи в Благоевград. Дъждът, който заваля преди обяд, не спря напли...
София. На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската ц...
Стара Загора. Първите коледарчета подраниха и потропаха днес на вратата на старозагорския градоначалник Живко Тодоров.Заедно със своя заместник Йордан...
Перник. Страховита сурвакарска маска обикаля детските градини в Перник. Маскарадната щафета сред хлапетата е част от традиционните прояви, предхождащи...
Благоевград. С гръм на кораба Радецки, който акостира в Благоевград върху покрива на трабант, започна кукерското шоу и гоненето на злите духове и сили...