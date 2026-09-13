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Васильовден е

Васильовден е

София. На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската ц...

01 януари | 11:35
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