Всичко за Стяуа

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"Лудогорец" надцаква "Стяуа"

"Лудогорец" надцаква "Стяуа"

"Лудогорец" надцаква "Стяуа" за хитов румънски национал, тръбят медиите в северната ни съседка. Става дума за вратаря на "Астра" (Гюргево) - Силвиу Лу...

18 април | 21:45
0 коментара
11086
"Стяуа" остана без име

"Стяуа" остана без име

Румънският гранд Стяуа (Букурещ) остана без име след съдебно решение, съобщиха румънски медии. Футболният шампион на Румъния загуби правото да използ...

05 декември | 12:45
0 коментара
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Лудата банда от Разград

Лудата банда от Разград

"Лудогорец" ни вкара в клуба на богоизбраните Странно дежавю преживях онази нощ. Гледах по телевизията "Лудогорец" - "Стяуа", но на отворени прозорци...

29 август | 6:10
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