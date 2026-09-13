Студена сутрин, жълт код за ниски температури и слани
През деня температурите ще се вдигнат до 21 градуса
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През деня температурите ще се вдигнат до 21 градуса
РЗИ - Перник ще извършва учестен мониторинг на качеството на питейната вода
Природата е благосклонна в последните два месеца и язовир „Студена“ се пълни бързо
В момента населението на Перник има вода само от 6 сутринта до 22 часа
Пратена от Бога за перничани е водата, която пълни язовир "Студена"
Не се налага да се прилагат мерки за изваждане на рибата, няма и измряла риба
Язовирът на държавата стигна мъртвия си обем
Емил Димитров прави "златен регистър" на фирмите, които ще могат да горят отпадъци
Трябва да има по-голям контрол върху източниците, които захранват язовира
Автомобилно шествие „Къде ни е водата?” ще премине и през село Студена
В доклад на концесионера в София се твърди, че при в „Стомана“ се изливат 290 л на секунда вода от яз. „Студена“
По-ниска цена на водата иска омбудсманът Диана Ковачева
Пълно неизпълнение на бизнес плана на „ВиК“ ООД
Свиленград. Нов пожар възникна в страната. Той е между свиленградските села Равна гора, Студена и Дервишка могила. Това съобщават от пресцентъра на МВ...