Стана ясно кой стои зад "Величие". Една жена се връща в парламента (СНИМКА)
Тя има опит с партийни структури от 1998 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Структури. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя има опит с партийни структури от 1998 г.
Цели структури напускат партията
Искам да чуя мнението на социалистите, каза лидерът на БСП
Общинските организации в Царево, Малко Търново, Приморско и Руен още при номинациите се обявили против кандидатурата на Сергей Станишев за евродепутат
Общинската организация на ДПС в Кърджали продължава провеждането на събрания по райони и населени места за оптимизиране дейността на структурите си. В...
Запитан готви ли се ГЕРБ за предсрочен парламентарен вот в началото на 2017 г., зам.-председателят на партията Цветан Цветанов заяви категорично, че с...
Над 40 на сто от членове на БСП в област Кърджали вече са се включили във вътрешнопартийното допитване за участието на столетницата в предстоящите пр...
Край на мизерията в партийните ни клубове по места, няма повече да се чудите как да плащате сметките за ток и вода. Край на деленето на елит и електор...
Няма да се закриват реално заети легла и работещи структури в болниците в област Кърджали. Предложението е за 956 легла, от тях 631 за активно лечение...
Напускам политиката, ако съберем под 30 000 гласа, зарече се експрезидентът
Бежанците в Харманли се топлят на открит огън край фургоните
Благоевград. Областният лидер на ГЕРБ в Пиринския край заплашва активисти, за да не напускат партийните редици. Даниела Савеклиева използвала името и...