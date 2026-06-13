Всичко за Страстната Седмица

Следете всички новини, анализи и коментари за Страстната Седмица. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Любопитно
Велики вторник е

Велики вторник е

Днес е вторият ден от Страстната седмица - Велики вторник. През написаното в Евангелието Иисус Христос ни поучава как да даряваме като ни разказва за...

26 април | 7:04
0 коментара
19198