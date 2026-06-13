Очакват ли ни магнитни бури през Страстната седмица? Прогнозата
Преди два дни беше регистрирано слънчево изригване
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Преди два дни беше регистрирано слънчево изригване
Следват най-важните събития в живота на Иисус Христос
Какво време ни носи и Цветница
Днес е Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, в които според традицията се боядисват я...
Днес е третият ден от Страстната седмица - Велика сряда. На този ден се припомня за многоценното миро, пролято върху главата на Христос от разкаялата...
Днес е вторият ден от Страстната седмица - Велики вторник. През написаното в Евангелието Иисус Христос ни поучава как да даряваме като ни разказва за...
Селяните отделят от пенсиите си, за да даряват за храма "Свети Димитър"Единствената асфалтирана улица се казва "Палестина" Във всеки ден от Страстнат...