Очакват ли ни магнитни бури през Страстната седмица? Прогнозата

След слънчевото изригване, регистрирано пред два дни, поток от слънчев вятър пое в посока към нашата планета.

Предупреждение за слънчеви бури остава до края на седмицата, като на Лазаровден се очакват слаби до средни геомагнитни бури над територията на България. Те ще бъдат от степени Кр 5-Кр 6, G1-G2.

Върху повърхността на Слънцето продължава да се наблюдава огромна коронална дупка. Това е предпоставка за явления, които могат да причинят бъдещи смущения в земното магнитно поле и геомагнитни бури.

Засега, в периода 6-12 април (Страстната седмица) има малка вероятност за значително въздействие на космическото време върху Земята, пише bTV.

