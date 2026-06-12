Стоян Пасев проговори. Подробности за обвиненията на Европрокуратурата
Стана ясно кой е подал сигнал за разследването
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Стана ясно кой е подал сигнал за разследването
Интерес към тях няма заради лошата инфраструктура и високите наеми
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