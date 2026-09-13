Изплатиха парите за "Пирогов"
Изплатиха парите за заплати в Пирогов. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". И уточниха, че 4 427 436 лева вече са преведени по тях...
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Изплатиха парите за заплати в Пирогов. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". И уточниха, че 4 427 436 лева вече са преведени по тях...
Оставка за 24 часа в "Пирогов" Оставка за 24 часа хвърли директорът на "Пирогов" Стоян Миланов. Шефът на Спешния център подаде молбата си за напускан...
София. Скандал със смяната на директора на "Пирогов" проф. Стоян Миланов избухна днес. Заповед за уволнението му е издал бившият здравен министър д-р...
София. Няма официално вписване на т. нар. нов Съвет на директорите, поне аз не съм получил никаква информация, тя не е сведена до мен". Това каза пред...
Болниците не искат спешния пациент, защото е скъп и непредвидимПозорно ще е държавата да не ползва ресурса на "Пирогов", казва проф. Стоян Миланов За...
София. "Имам уверение, от най-високо ниво, че средствата ще бъдат осигурени. Притесненията ми обаче остават за трудното разплащане с доставчиците....
София. „Някой изтри с гумичка над 1,5 млрд. лв. за здравеопазване". Това заяви в ефира на Нова доц. Стоян Миланов, директор на институт „Пирогов", кой...
София. Директорът на „Пирогов" Стоян Миланов заяви в ефира на Нова телевизия, че и днес ще излезе на протест, въпреки че „Пирогов" е получил 80% от фа...
София. "Има реална опасност болница "Пирогов" да спре плановия прием на пациенти", заяви директорът на болницата доц. Стоян Миланов, предаде БНР. Кат...