Д-р Пламен Иванов: Лихварството е функция на дефицита на банковата система
3 причини, довели до убийството на Кирил Русев от сина на Стоян Александров
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3 причини, довели до убийството на Кирил Русев от сина на Стоян Александров
Решението на съда е окончателно
Петър не иска пари, Петър иска имоти на безценица. Това е целта на неговото занятие
Ден преди убийството на Кирил Русев, друга длъжница е подала жалба срещу Петър Александров
Убийците не са прикрили следите си
Бизнес дама е взела заем срещу лихва от покойния бивш министър
Бившият министър обвинен в лихварство
Единият от задържаните е наследника на Стоян Александров
Преживявал тежко започналото през 2016 г. разследване срещу него за лихварство
Бившият финансов министър си отиде на 71-годишна възраст
Бившият финансов министър раздавал кредити без да има разрешение за това
София. "Имам достоверна информация, че квесторите на КТБ са отказали на един от големите собственици на банката да възстанови 205 млн. лева", заяви фи...
Доц. Стоян Александров бе министър на финансите в кабинета на Любен Беров (1992-1994 г.). След падането му става директор на Централна кооперативна ба...