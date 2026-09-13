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43-годишен потроши 4 коли

43-годишен потроши 4 коли

Сливен. 43-годишен мъж потроши 4 коли с брадва. Мъжът изпочупил стъклата на Марцедес, Шкода, Ситроен и Ланчия в градчето Шивачево, съобщиха от полиция...

06 ноември | 13:36
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