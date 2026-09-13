Турски гигант позлати наш град! Мегазавод
Световният лидер Sisecam влага още 30 милиона долара
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Световният лидер Sisecam влага още 30 милиона долара
От 2017 г., благодарение на сключено партньорство с френската компания Novacel, Leica навлиза в сферата на офталмологичните продукти
Задържан е един от бандата, издирват втори Бургас. Банда подлуди бургаския комплекс "Меден Рудник", след като цяла нощ троши коли и ряза гуми. Над ст...
Сервизите за автостъкла в Перник се напълниха с коли от София, показа проверка на "Стандарт". След падналата градушка в столицата, която изпочупи стък...
София. Втори ден на километрични опашки пред застрахователните компании и сервизи за смяна на стъкла в столицата. Много хора, които вчера не са успели...
Велико Търново. Великотърновски полицаи търсят вандалите, разбили прозорци на ректората на Великотърновския университет и надраскали обидни надписи въ...
Сливен. 43-годишен мъж потроши 4 коли с брадва. Мъжът изпочупил стъклата на Марцедес, Шкода, Ситроен и Ланчия в градчето Шивачево, съобщиха от полиция...
На видеото се вижда как парченцата излизат навън от удар с щит
Шумен. С 3-4 метра стъкло ще бъдат надстроени руините на две църкви от девети век в Преславските старини. Храмовете се намират на 50 метра разстояние....
Стара Загора. Стъкла в бебешка храна втрещиха и паникьосаха майка от Раднево. Тя незабавно сигнализирала областната дирекция по безопасност на храните...
Удряли страничните стъкла, пострада и автовобил на полицай