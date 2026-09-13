Всичко за Стивън Кинг

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То се завръща

То се завръща

Мястото носи името Дери - измислено американско градче, сътворено от прословутото въображение на Стивън Кинг. Всичко започва с приятна провинциална б...

11 септември | 19:40
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Стивън Кинг: Пишех дрогиран

Стивън Кинг: Пишех дрогиран

Бог и волята ми ме спасиха от наркотиците Майсторът на хоръра Стивън Кинг е вече жива легенда. Книгите му са продадени в близо 350 милиона копия, нап...

06 септември | 6:00
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Стивън Кинг: Хората затъпяват

Стивън Кинг: Хората затъпяват

"Хората масово затъпяват, а това си личи най-вече в употребата на езика. Не мога да проумея как се оправдават с липса на време, когато пращат съобщени...

17 септември | 18:35
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