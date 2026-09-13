Стивън Кинг смрази Холивуд! Заканата
Няма да има блясък, когато Лос Анджелис гори, обяви писателят
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Няма да има блясък, когато Лос Анджелис гори, обяви писателят
Огромно признание за български творец
Авторът на "Кери", "Сиянието" и много други обичани романи се яви по свое желание
Искам да разгледам събитията от 2020 г. и да видя как ще изглеждат като роман, казва писателят
НВО се цели в четвъртото произведение
Романът „Възраждане“ е от 2014-а
Световноизвестният писател признава, че напредва с новия си роман, благодарение на изолацията
Сериалът по Стивън Кинг е новият отличник на канала
Световният писател е потресен от лъжите и липсата на защита в социалната мрежа
Мястото носи името Дери - измислено американско градче, сътворено от прословутото въображение на Стивън Кинг. Всичко започва с приятна провинциална б...
Дж. Р.Р. Мартин и Стивън Кинг са приятели от години
Едно от най-очакваните заглавия тази година вече е на път да зарадва зрителите. На 13 април 2016 г. от 22,00 часа "Фокс" ще излъчи телевизионната прем...
Адриан Лазаровски се блъснал с беемвето си челно в камион Наричат го "тъмния принц на хорър литературата в България". Той е идеалният преводач на май...
Бог и волята ми ме спасиха от наркотиците Майсторът на хоръра Стивън Кинг е вече жива легенда. Книгите му са продадени в близо 350 милиона копия, нап...
Добре че съм пристрастен и към писането, само то ме спасява, казва кралят на ужасите Преди дни Стивън Кинг говори дълго пред "Ролинг Стоунс" за живот...
"Хората масово затъпяват, а това си личи най-вече в употребата на езика. Не мога да проумея как се оправдават с липса на време, когато пращат съобщени...