Скандално и расистко облекло в X Factor (СНИМКИ)
Кандидатът за слава от Нигерия - Стивън Ачикор по вина на стилисти излезе на сцената на X Factor със скандално облекло. Изпълнителят се появи пред пул...
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Кандидатът за слава от Нигерия - Стивън Ачикор по вина на стилисти излезе на сцената на X Factor със скандално облекло. Изпълнителят се появи пред пул...
Шоуто, което създава звезди - X Factor, написа още една страница от своята музикална история по време на Нощта на българските песни. Кандидатът за сл...
Думата както винаги има Фейсбук - по лайковете ще познаете кои са истинските любимци на зрителите сред младите таланти в X фактор. Почти 17 000 харес...