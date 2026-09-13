Шофьорите ликуват! Край на стикерите за технически преглед
Говори министърът на транспорта и съобщенията
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Говори министърът на транспорта и съобщенията
Относно стикера за „Гражданска отговорност“
Обсъждат се промени в Кодекса за застраховането
Как се намират пропуските
Важна промяна правят депутатите
Само депутатите имат право на стикери от Народното събрание
Вижда се на предното стъкло на автомобила
Акцията е на Министерство на икономиката
Вкарват посредници между хората и чиновниците за онлайн услуги
Две министерства посочиха най-красивия ни курорт като добрия пример
Заради някакаъв си стикер
Чрез него ще ограничават движението на групи коли при замърсяване на въздуха
Фишовете няма да се обжалват, ще има снимков материал.
Стикерът за задължителната автомобилна застраховка "Гражданска отговорност" е ненужен, защото данните за всеки автомобил са достъпни онлайн от всякакв...
София. „Не се оправдавам, нито се извинявам. Закупих колата преди около месец, а „ваденката" си беше на предното стъкло. Опитах се да сваля тази „селс...