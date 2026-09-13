Стефан Кенов от БДЦ: Показахме воля за борба с корупцията
„Ние, от Български демократичен център, подкрепихме антикорупционния закон, защото страната се нуждае от такъв и в този момент е важно да проявим воля...
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„Ние, от Български демократичен център, подкрепихме антикорупционния закон, защото страната се нуждае от такъв и в този момент е важно да проявим воля...
Ще се боря за оцеляването на Тракийския университет в Молдова 51% от стоките в магазините трябва да са родно производство, казва Стефан Кенов Стефан...
С общи образователни програми ще гарантираме партньорство между страните от Югоизточна Европа „Както казва един от националните ни герои Васлил Левск...
БДЦ да издигне или да подкрепи кандидатура за президент, който да е преди всичко родолюбец, патриот и със здраво семейство поискаха от народните предс...
БДЦ няма да подкрепи предложението за поправки в Изборния кодекс, касаещи съдържанието на бюлетината. Това стана ясно на отчетната конференция на стру...
Задължителното гласуване е другата страна на монетата на демокрацията. Това заяви съпредседателят на БДЦ Стефан Кенов след днешното гласуване на проме...
За да се ползва облекчението, алкохолът трябва да е произведен в домашни условия Всяко домакинство да може да произвежда в домашни условия до 30 литр...
„Министърът на икономиката да е плеймейкърът в отбора на министерски съвет, а не да стои на скамейката и да пише статистиката", поиска от парламентарн...
„Очакваме втори законопроект, внесен от министерски съвет по предложение на министър Ангелкова, който допълнително да уреди категоризацията на плажове...
Нуждата от кадри за бизнеса не отговаря на приема, който обявяват университетите Златна книга за литературни произведения, които да се учат и след 30...
„Колко работника трябва да защитава една синдикална организация, за да бъде тя национално представителна? Организацията на работодателите на колко раб...
Стефан Кенов от БДЦ е пострадал след инцидент с мотор. Депутатът е катастрофирал вчера вечерта на бул. "Янко Комитов" в Бургас. Той управлявал машина...
Стефан Кенов, главен секретар на "България без цензура", оглавява листата в Бургас - Г-н Кенов, в каква кондиция са структурите на ББЦ? Вие сте главе...