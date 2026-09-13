Всичко за Стефан Кенов

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Варим по 30 л ракия без акциз

Варим по 30 л ракия без акциз

За да се ползва облекчението, алкохолът трябва да е произведен в домашни условия Всяко домакинство да може да произвежда в домашни условия до 30 литр...

25 март | 20:05
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Кенов: Организации, които представляват под 1.8 % от работници и работодатели не могат да претендират за национално представителство

Кенов: Организации, които представляват под 1.8 % от работници и работодатели не могат да претендират за национално представителство

„Колко работника трябва да защитава една синдикална организация, за да бъде тя национално представителна? Организацията на работодателите на колко раб...

22 януари | 14:02
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Депутат пострада с мотор

Депутат пострада с мотор

Стефан Кенов от БДЦ е пострадал след инцидент с мотор. Депутатът е катастрофирал вчера вечерта на бул. "Янко Комитов" в Бургас. Той управлявал машина...

09 юни | 7:55
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