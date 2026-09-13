Голям протест у нас! Ресторантьори и хотелиери излизат на улицата
Браншът иска запазване на ставката от 9% ДДС
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Браншът иска запазване на ставката от 9% ДДС
При гласуването обаче 9 бяха "за", нямаше гласували "против"
Връщането на ставката от 20% е временна мярка, смята той
Те твърдят, че секторът е далеч от възстановяване, защото щетите от ковид са огромни
От "Продължаваме промяната" припомниха, че властта подготвя антикризисни мерки
Преференциалната тавка за трябва да важи до края на 2022 година
От 2021 г. ставката ще е четири пъти по-високd в сравнение с досегашната 0,25 лв.
9% ще се прилагат за книги, ресторантьорски и кетъринг услуги, бебешки храни и пелени
Идеята не се одобрява от финансовия министър Владислав Горанов
София. Депутатите не приеха проектозакона на "Атака", който предвижда нулева ставка за храни, лекарства, учебници и учебни помагала, произведени в Бъл...