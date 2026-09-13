Мечешката услуга на един ректор
Стати Статев поднесе на тепсия на /Раз/градската десница нова опорка в атаката срещу Иван Гешев
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Стати Статев поднесе на тепсия на /Раз/градската десница нова опорка в атаката срещу Иван Гешев
Как училището за премиери се докара до просешка тояга
Не било получено обещаното финансиране по 2,5 млн. лева за 2017, 2018 и 2019 г.
Неотдавна Общото събрание на УНСС преизбра проф. Стати Статев за ректор на университета. Той е и заместник-председател на съвета на ректорите. "Станда...
Преизбраха проф. д.ик.н. Стати Статев за втори четиригодишен мандат за ректор на Университета за национално и световно стопанство. При тайно гласуване...
Не бих си позволил да използвам личните си контакти с Орешарски, казва проф. Стати Статев
София. Студенти, окупирали Софийския университет "Св. Климент Охридски" поискаха оставката на ректора на УНСС Стати Статев. Причината е изказване пред...