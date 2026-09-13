Хоро на площада в Стара Загора и пъстри празници по селата за Трифон Зарезан
Поводите за празник през февруари започват още с първия му ден в няколко от малките населени места в общината
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Поводите за празник през февруари започват още с първия му ден в няколко от малките населени места в общината
Ето ги и сигналите
Мащабна акция на прокуратурата и ГДБОП се провежда в старозагорските села Голямо Дряново и Долно Съхране
Те са изградени по течението на реката, преминаваща през село Змейово, община Стара Загора
Моторист е загинал на място, след като се е блъснал в крава, излязла на пътя Казанлък - Стара Загора, близо до с. Тулово, община Мъглиж.
В Чирпан, Павел баня, Гурково и Николаево движението ще атакува кметския стол със самостоятелни кандидатури
Мъж, на 51 г., се е удавил по време на риболов в язовир в землището на старозагорското с. Братя Кунчеви
Мъж, на 29 години, е бил прострелян смъртоносно в старозагорското село Гранит, община Братя Даскалови, докато спи в кревата с жена си.
Под наслов „Дон Домат – плодът-зеленчук“ старозагорското село Горно Ботево почете днес най-обичания и популярен зеленчук.
Единственият у нас празник „Дон Домат – плодът-зеленчук“ ще се проведе днес в старозагорското село Горно Ботево
Mapия Бeлчeвa oт cтapoзaгopcĸoтo ceлo Дълбoĸи нaвъpшва днес 100 гoдини
Отново каруца на пътя предизвика тежка катастрофа в Старозагорско и смъртта на 24-годишен младежи
Случаят е от община Гурково и най-вероятно се касае за внесена инфекция
На място е загинало 18-годишно момиче от Първомай, а младеж на 19 години от Чирпан, е откаран в спешнияая център в Стара Загора в кома и малко по-къс...
Жена на 72 години е починала на място след като е била блъсната фатално от подвижен железопътен влак
В старозагорското с.Богомилово, което е на няколко км от Стара Загора, започна изграждането на първата у нас нулевоенергийна еднофамилна къща NEODOM
Крадливи майстори са задигнали 10 000 евро от дома на 84-годишен старозагорец в с. Коларово.
Ниски добиви от зърнените култури очакват зърнопроизводители в Старозагорско поради сухата и топла зима досега
Това стана ясно на днешната работна среща с библиотекари от областта за дейността на обществените библиотеки в Старозагорско
От началото на годината в Старозагорска област са извършени 15 телефонни измами, а потърпевшите са дали общо 130 хиляди лева