Филм за Царевец заснет като Star Wars
Филмът "Велико Търново в сърцето на историята" ще бъде представен тази година в девет международни фестивала. Лентата представлява първият за България...
Следете всички новини, анализи и коментари за Star Wars. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Филмът "Велико Търново в сърцето на историята" ще бъде представен тази година в девет международни фестивала. Лентата представлява първият за България...
Най-голямата зала в България приема най-мащабното филмово шоу в света. Огромен екран, оригиналната музика и много ефекти Българската публика ще има н...
Световноизвестната компанията Дисни разкри заглавието на режисирания от Джей Джей Ейбрамс нов епизод на приключенската поредица "Междузвездни войни"....
"Дисни" се сдоби с още едно голямо име в режисьорския екип, работил по Star Wars франчайза - Райън Джонсън. Той ще поеме щафетата от Джей Джей Ейбрамс...
Феновете на сагата Междузвездни войни могат най-сетне да си отдъхнат. Официално обявиха актьорския състав на Star Wars: Episode VII и пуснаха първа сн...
Прекрасна новина за феновете на сагата Междузвездни войни - един от най-любимите персонажи - Чубака - ще се завърне в Епизод VII. Официалното потвърж...
Aктрисата Лупита Нйонг'о, която тази година грабна първия си Оскар, е главната претендентка за една от основните женски роли в "Междузвездни войни: Еп...
Джей Джей Ейбрамс сподели с феновете някои интересни подробности около снимките на дългоочаквания блокбъстър - Star Wars: Episode VII (Междузвездни во...
За легендите не спира да се говори, независимо колко време е минало, откакто не са сред нас. Такъв е и случаят на рапъра 2Pac, който бе застрелян на 1...
София. Следващата лента от поредицата "Междузвездни войни" с подзаглавието Епизод VII ще тръгне по кината на 18 декември 2015 г., предаде "Ройтерс", п...