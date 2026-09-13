"Левски" заложи на силни характери
Не чакайте планове, а дела от Пелето и Жужо Две глави мислят повече от една. "Сините" се сетиха за тази поговорка и заложиха на тандема Станислав Анг...
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Не чакайте планове, а дела от Пелето и Жужо Две глави мислят повече от една. "Сините" се сетиха за тази поговорка и заложиха на тандема Станислав Анг...
Двама нови шефове ще слагат ред на "Герена". Днес председателят на УС на "Левски" Николай Илиев обяви назначението на Станислав Ангелов за спортен дир...
"Левски" ще заложи на човек от кухнята на отбора или по-точно шеф в школата за заместник на Георги Иванов за поста спортен директор на клуба, твърди "...
Апаши са ограбили офиса на шефа на ДЮШ на Левски на стадион „Раковски" Станислав АНгелов - Пелето. От касата са откраднати пари, които са били предвид...
София. Капитанът на Левски Станислав Ангелов и бившият такъв на ЦСКА - Тодор Янчев не пожелаха да говорят за Вечно дерби, което е събота. Ангелов...
"Сините" скочикха на вандали от ЦСКА
София. Станислав Ангелов - Пелето пропусна днешната тренировка и изправи косите на всички в "Левски" преди дербито с ЦСКА за купата. Капитанът има про...
София. "Левски" няма да може да разчита на Цветан Генков за предстоящия шампионатен мач срещу Пирин Гоце Делчев. Нападателят получи жълт картон в посл...
София. "Левски" няма да може да разчита на Станислав Ангелов и Цветан Генков за предстоящото столично дерби с Локомотив София. Това стана ясно, след к...
Има феърплей в родния шампионат Боби Михайлов, шеф на БФС "Първенството бе едно от най-оспорваните в последните години. Всеки зае мястото, което си...
София. Станислав Ангелов получи днес наградата за футболист №1 на 28-ия кръг на първенството на „А" група в анкетата на "Пресклуб България" и вестник...
София. Героят на "Левски" Станислав Ангелов преживя тежка пролет. Той бе отстранен от отбора преди да взриви трибуните на ст. "Георги Аспарухов" в съб...