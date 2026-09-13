Всичко за Станислав Ангелов

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Последни новини Спорт
Шеф от школата сменя Гонзо

Шеф от школата сменя Гонзо

"Левски" ще заложи на човек от кухнята на отбора или по-точно шеф в школата за заместник на Георги Иванов за поста спортен директор на клуба, твърди "...

08 юни | 9:52
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Пелето е играч на кръга

Пелето е играч на кръга

София. Станислав Ангелов получи днес наградата за футболист №1 на 28-ия кръг на първенството на „А" група в анкетата на "Пресклуб България" и вестник...

22 май | 14:14
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Пелето: Искахме да ги изядем

Пелето: Искахме да ги изядем

София. Героят на "Левски" Станислав Ангелов преживя тежка пролет. Той бе отстранен от отбора преди да взриви трибуните на ст. "Георги Аспарухов" в съб...

19 май | 19:50
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