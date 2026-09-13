Станимир Флоров поема автомобилната администрация
София. Станимир Флоров ще бъде назначен за изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА) към транспортното министерство, научи "Станд...
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София. Станимир Флоров ще бъде назначен за изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" (ИААА) към транспортното министерство, научи "Станд...
София. С наближаването на изборния ден екипът на Марин Райков все по-усърдно взе да върти метлата. Служебното правителство изпревари старта на ка...
Запазил го като агент и така му осигурил чадър, подозират в НСС
София. "Щом главният прокурор се върна да разследва дела от 1999 г., значи ще разпита и кредитните милионери. Защото те са откраднали над 12 милиарда...
София. Станимир Флоров не знае подробности за освобождаването си и е изненадан от случващото се. Това обяви самият пред БНТ тази вечер. Флоров обяви,...
МВР трябва да продължи да функционира по един безупречен начин в съответствие със закона
Разследването е заради изтеклите секретни документи за разработки срещу Станимир Флоров
София. Разработките, с които бе атакуван шефът на антимафиотите Станимир Флоров, са изнесени отдавна, но са били пазени за изборите. Това твърдят бивш...
Обвинението проверява разгласяване на държавна тайна
Стрелецът срещу Баретата бил с доста добра подготовка