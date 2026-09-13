Опасна зараза! Свинска болест заплашва хората
Метицилин-резистентен златист стафилокок се развива при добитъка през последните 50 г.
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Метицилин-резистентен златист стафилокок се развива при добитъка през последните 50 г.
Сливен. 11 от изследваните 26 работници на фирмата за кетъринг в Сливен, са дали положителна реакция на стафилокок. Това съобщи пред "Стандарт" д-р Пл...
Сливен. До момента резултатите показват, че в пробите на пилешката супа няма изолирана салмонела. Открити са патогенни стафилококи и еширихия коли. Пъ...