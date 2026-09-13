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Първи арести за Сребреница

Първи арести за Сребреница

Сръбската полиция арестува седем души на различни места в Сърбия, заподозрени в избиването на над 1000 мюсюлмани в Кравице, в покрайнините на Сребрени...

18 март | 19:50
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