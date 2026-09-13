Светът отбелязва 30 години от клането в Сребреница
Основната церемония ще се състои в Мемориалния център в Поточари, Източна Босна и Херцеговина
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Основната церемония ще се състои в Мемориалния център в Поточари, Източна Босна и Херцеговина
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Според него Сребреница е болезнена страница от историята, която всеки трябва да знае, за да не се повтори никога повече
Хиляди ще присъстват днес на отбелязването на 21-та годишнина от клането в Сребреница, признато за геноцид от Международния трибунал и Международния с...
Бившият военновременен лидер на босненските сърби Радован Караджич е признат за виновен в престъпления срещу човечеството. Очакват го 40 години затвор...
Бившият военновременен лидер на босненските сърби Радован Караджич, който се укриваше 13 години от правосъдието, а след това прекара в Международния т...
Над 50 000 души се очаква да присъстват днес на отбелязването на 20-та годишнина от клането в Сребреница, признато за геноцид от Международния трибуна...
Сръбската полиция арестува седем души на различни места в Сърбия, заподозрени в избиването на над 1000 мюсюлмани в Кравице, в покрайнините на Сребрени...
Парламентът на Федерацията Босна и Херцеговина прие поправки към наказателния кодекс, според които отричането на геноцида в Сребреница и на военни пре...
Амстердам. Холандските миротворци носят отговорност за клането в Сребреница и смъртта на над 300 от убитите 7000 души, постанови холандски съд. Споре...
5000 души се включиха в похода на мира Още 175 жертви от клането ще бъдат положени в гроб Останките на 175 жертви на клането в Сребреница ще бъдат...
Апелативният съд в Хага призна Холандия за виновна за смъртта на трима босненски мюсюлмани при клането в Сребреница през 1995 г. Тогава защитата на ци...
11 юли 1995 г. На този ден започва едноседмичната кампания за етническо прочистване на босненски мюсюлмани в Сребреница. Градът се намира под протекто...