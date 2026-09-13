Пълна мистерия! Сигнал от космоса пощури НАСА
Голям проблем с "възкръсналите спътници"
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Голям проблем с "възкръсналите спътници"
САЩ ще им е от помощ
"Тихият Баркър“ се позиционира като отговор на САЩ на руските и китайските усилия за разработване на орбитални системи за унищожаване
Т.нар. Галилееви спътници имат значителна гравитация
Това е визията на Итън Шалер, инженер по роботика в Лабораторията на НАСА
Милиардерът прави първи подбор до 14 март
Причината е в лошото време
Американската компания SpaceX изстреля деветата поред партида
Софийският районен съд ще се произнесе в закрито заседание
В небето ще може да се изпишат всякакви послания, включително рекламни
Русия е активизирала 10 спътника за космическо разузнаване в подкрепа на военните си действия в Сирия, където тя се бори с терористите от джихадисткат...
Ракета носител "Ариана" 5 успешно излетя в неделя от полигона Куру във Френска Гвиана. Тя качи на орбита два спътника. Норвежки търговски сателит THO...
Вашингтон. САЩ са водеща световна сила по броя на действащите космически апарати в орбита, а Русия заема челната позиция по излезли от употреба, или т...