Всичко за Спортинг

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Последни новини Спорт
Национал вдигна първа купа

Национал вдигна първа купа

Националът Симеон Славчев и съотборниците му от "Спортинг" натриха носа на вечния си съперник "Бенфика". "Лъвовете" оскубаха "орлите" с 1:0 за "Купат...

21 юли | 17:35
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Валери без тим, но с "Бентли"

Валери без тим, но с "Бентли"

Валери Божинов продължава да си живее живота на гърба на "Спортинг". "Лъвовете" се чудят как да се отърват от него, но не могат. Те му поставиха цена...

27 юни | 22:50
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Божинов фалирал "лъвовете"

Божинов фалирал "лъвовете"

"Спортинг" тръгна на война на хрантутниците в съблекалнята. Клубът е на "червено" с 27 млн. евро и обяви тотално свиване на бюджета. "Лъвовете" изчисл...

03 юни | 20:30
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