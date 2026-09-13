Зрелище в Лига Европа! Спортинг и Арсенал продължават битката
На реванша нищо не е ясно
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На реванша нищо не е ясно
Играчът спешно е опериран
Станислав Иванов може да излезе изгодно на клуба, твърди в. "Рекорд"
Вратарят Пинто чака договор за правата си
Тимът печели отличието за осми път в историята си
Бившият португалски национал Рикардо Са Пинто забърка голяма каша. Са Пинто, който рита в "Спортинг" с Красимир Балъков, Ивайло Йорданов и Бончо Генче...
ФИФА зарадва много Валери Божинов. Световната футболна централа нареди португалският "Спортинг" да му плати близо 600 000 евро, пише местното издание...
Симеон Славчев обявен за ненужен в Лисабон Националът Симеон Славчев така и не успя да се наложи в "Спортинг". Именно заради това португалският гранд...
Лондон. Челси може да спечели Шампионската лига през този сезон, ако това позволят "големите акули". Това заяви мениджърът на лондончани Жозе Моуриньо...
Лондон. Челси победи като домакин Спортинг Лисабон с 3:1. Двубоят бе последен от шести кръг на груповата фаза на турнира Шампионска лига. Първото поп...
Лисабон. Спортинг (Лисабон) победи с 3:1 Марибор в двубой от петия кръг на група „G" на Шампионската лига, който се изигра късно снощи. Точни за порт...
Преигравене на мача с "Шалке" или премията, която се полага за точка - 500 000 евро, иска "Спортинг" от УЕФА. Португалците внесоха официално жалба ср...
Националът Симеон Славчев и съотборниците му от "Спортинг" натриха носа на вечния си съперник "Бенфика". "Лъвовете" оскубаха "орлите" с 1:0 за "Купат...
Дело няма, искат ни само становище, обявиха "сините" Шансовете на "Спортинг" да осъди "Левски" заради Валери Божинов са илюзорни, обяви собственикът...
Валери Божинов сам сложи край на участието си в националния тим за настоящите квалификации. От Лисабон разкриха, че нападателят отказал да напусне "Сп...
Валери Божинов продължава да си живее живота на гърба на "Спортинг". "Лъвовете" се чудят как да се отърват от него, но не могат. Те му поставиха цена...
Сашко се изпуснал на купона: "Отивам във "Вила"
Прандели имал акцент на овчар
"Спортинг" тръгна на война на хрантутниците в съблекалнята. Клубът е на "червено" с 27 млн. евро и обяви тотално свиване на бюджета. "Лъвовете" изчисл...