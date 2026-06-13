Йоло Николов и Маринела Нинева спечелиха „Студентски град рън“
Ректорът на НСА награди победителите
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Ректорът на НСА награди победителите
Спорт Депо, за разлика от останалите мултибранд вериги магазини за спортни стоки, е изцяло българска компания. Тя е една от малкото, които продължават...
Най-голямата верига спортни магазини в България - "Спорт Депо" пуска до края на Евро 2016 специалната серия футболни обувки Mercury Pack на "Адидас"....
Красимир Цонов е изпълнителен директор на най-голямата верига спортни магазини в България "Спорт Депо". Пред "Стандарт" той разказа за плановете на уп...
Футболен клуб "Левски" сключи едногодишен договор за партньорство и сътрудничество със "Спорт Депо". В рамките на договора, продукти с логото на „ЛЕВ...
Най-голямата верига спортни магазини в България Sport Depot стана официален партньор и технически доставчик на екипировка на Българската федерация по...