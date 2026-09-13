Дочакахме! Важна промяна в три курорта на морето
Управляващите изпълниха бързо обещанието си отпреди 2 седмици
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Управляващите изпълниха бързо обещанието си отпреди 2 седмици
Здравният министър разговаря със спешните центрове в страната
От днес официално започва обучението за придобиване на квалификация за парамедици. Курсът е част от програмата "Активни млади хора до 29-годишна възра...
Предвидени са 160 млн. лв., с които в поне 200 общини и в големите градове ще бъдат реновирани центровете по "Спешна помощ". Във високопланинските цен...
Велико Търново. Центровете за спешна медицинска помощ с най-голямо натоварване в страната трябва да увеличат своите екипи до края на годината. Това за...
Оптимизация на болничната помощ трябва да направи правителството през 2015 г., за да получи 83 млн. евро от ЕК за "регионална здравна инфраструктура"....
Боровец. Следващия месец ще започнем изграждането на спешни центрове в общинските лечебни заведения в труднодостъпните райони, съобщи здравният минист...
Хасково. Връщане на Санитарната авиация е една от целите, които са поставени в Здравната стратегия за периода 2014 -2020, съобщи пловдивският народе...