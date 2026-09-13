Спасовден! Големи забрани и един ритуал, който не е изневяра
Светата Православната църква чества днес Възнесение Господне
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Светата Православната църква чества днес Възнесение Господне
Православната църква почита днес Възнесение Господне
Спасовден се отбелязва винаги в четвъртък, четиридесет дни след Великден
Православната ни църква почита днес Възнесение Господне
Няма светия Спас, народът нарекъл Възнесението на Иисус Спасовден
Въвеждаме 0% ДДС, нека производители и търговци положат усилия това да се усети от крайния потребител, каза Корнелия Нинова
В Деня на Спасителя завършва актът на човешкото спасение
Денят е професионален празник на хлебопроизводителите и сладкарите, както и на шофьорите
В "Свети Спас" пазят икона на български цар, който никога не е сядал на престола И дякон Левски отсядал в обителта в Софийска Мала Света гора Спасов...
Правим награда СПА дестинация №1 В най-мащабната си кампания - "Чудесата на България", "Стандарт" ще рекламира и промотира както досега СПА и балнеот...
Майка Агатия сама се грижи за манастира. С мен е Бог, казва игуменката Дълга колона пъстро облечени и празнично настроени хора се точи по-стръмната п...
Изразът: "Те ти, булка, Спасовден!" е популярен и до ден днешен. Той идва от народния обичай за лекуване на безплодиеСпоред народните вярвания изневяр...
Българската православна църква отбелязва днес празника Възнесение Господне или Спасовден. Той символизира момента, в който Исус Христос се възкачва на...
Църквата почита днес, 21 май, Светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и на неговата майка Елена...
Благоевград. Стотици миряни от община Струмяни, жители и гости на село Палат присъстваха на тържествената света литургия, водосвета и ритуалното освещ...
София. Днес православната църква отбелязва празника Спасовден. Той се пада винаги в четвъртък, четиридесет дни след Великден. Християните вярват, че...
София. Днес отбелязваме църковния празник Възнесение Господне - Спасовден. Той се пада винаги в четвъртък на 40-ия ден след Великден. На този ден хрис...