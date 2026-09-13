Всичко за Спасовден

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Отбелязваме Спасовден

Отбелязваме Спасовден

София. Днес православната църква отбелязва празника Спасовден. Той се пада винаги в четвъртък, четиридесет дни след Великден. Християните вярват, че...

29 май | 6:32
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Днес отбелязваме Спасовден

Днес отбелязваме Спасовден

София. Днес отбелязваме църковния празник Възнесение Господне - Спасовден. Той се пада винаги в четвъртък на 40-ия ден след Великден. На този ден хрис...

13 юни | 8:59
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