Неочаквано! Голяма изненада с богатството на българите
Огромната част от парите на хората у нас са в жилища
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Огромната част от парите на хората у нас са в жилища
София. Връщане на стария режим за пушене в заведенията ще бъде основна тема на заседанието на парламента в сряда. Депутатите ще обсъждат на първо чете...
Аз имам проблеми с тези хора, които ръководят Парламентарната група - "дружинните ръководители", каза Георги Марков
София. След като парламентът приеме бюджета за следващата година приоритетно левицата ще внесе за гласуване и предложението си за отмяна на забраната...
София. „Въпросът е, че България не е София. Представете си какво се случва в една селска кръчма", заяви Татяна Буруджиева от Коалиция за България в еф...
Захари Георгиев и Спас Панчев имат уникални колекции от марки
София. „Идеята хипермаркетите да не работят в събота и неделя бе само подхвърлена, не сме имали намерение да я вкарваме в закон". Това заяви депутатът...
София. Големите хипермаркети да не работят в събота и неделя, за да може да се стимулира оборотът на кварталните магазини. Тази идея може да залегне в...
Благоевград. "Имах разговор с лидера на ДПС Лютви Местан за оттеглянето на Муса Палев като областен управител на Благоевград и той каза, че е готов да...
София. "За съжаление, в петък нямаше дебат в парламента по въпроса с избора на Пеевски", заяви Спас Панчев, заместник-председател на Парламентарната...