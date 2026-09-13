Старата баня в Банкя става завод за здраве
Правят в курортното градче най-големия СПА център на Балканите
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Правят в курортното градче най-големия СПА център на Балканите
Предвиждат се облекчения за инвеститори в туризма
Сапарева баня. 30 млн. евро от Русия чака Сапарева баня. Там ще бъде построен най-големият спа център на Балканите. Огромната инвестиция е на Руския д...
Варна. Започва строителство на ледена пързалка с истински лед, която ще бъде третата в страната и ще се намира до плажа в Кранево, каза кметът на куро...
Ще глезят четириногите с аромотерапия и педикюр