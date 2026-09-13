Социолог видя задачата на Борисов след изборите
Докато не се промени нещо радикално – ще продължим да си ходим на избори, прогнозира Васил Тончев
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Докато не се промени нещо радикално – ще продължим да си ходим на избори, прогнозира Васил Тончев
Най-важните приоритети пред страната ни са влизането в еврозоната и пълноправното членство в Шенген
Лявото катастрофира, каза Васил Тончев
Евентуално обединение около Ваня Григорова и Мая Манолова е нещо ново и различно, но няма да може да предизвика огромна вълна към себе си
Кой е най-одобряваният министър?
Горещи данни от Сова Харис
Няма значителни промени в електоралните нагласи в сравнение с изминалите избори
ГЕРБ и БСП с изравнени сили
Борисов по-харесван от Румен Радев, изравни Мутафчийски по рейтинг
От лидерите на политическите партии с най-високо доверие - 32,6% - се ползва Бойко Борисов
Само 55 на сто са сигурни, че ще отидат до урните, според "Сова Харис" Изследването на Агенция "Сова Харис" е проведено от 9 до 15 октомври. Интервюи...
ГЕРБ увеличава поддръжката си като навлиза в центристкото пространство, докато БСП не успява изцяло да ангажира дори хората с леви убеждения. Това пок...
София. ГЕРБ ще има 84 депутати, БСП - Лява България 40, а ДПС - 36, сочат данните от 100% готово паралелно преброяване на агенция "Сова Харис". За Реф...
София. 3 партии и 5 коалиции влизат в новото 43-ото Народно събрание, сочат последните данни от екзит-пол на агенция "Сова Харис". ГЕРБ е най-голямат...
София. В рамките на последния месец декларираната избирателна активност е нараснала с около 5%, сочи последното национално проучване на агенция "Сова...
София. Пет партии ще влязат в парламента, ако парламентарните избори се проведат днес. Това показва проучване на "Сова Харис" по поръчка на БГНЕС. Тов...
Нерешителните и негласуващите са най-голям процент от българите
София. Четири партии ще излъчат евродепутати от България. Това са ГЕРБ, КБ, ДПС и България без цензура. Реформаторският блок може би ще спечели едно...
София. Четири партии ще излъчат евродепутати от България. Това са ГЕРБ, КБ, ДПС и България без цензура. Реформаторският блок може би ще спечели едно м...
София. Пет партии ще излъчат евродепутати от България. Това са ГЕРБ, КБ, ДПС, България без цензура и Реформаторски блок. Предварителните резултати на...