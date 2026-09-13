Всичко за Сова Харис

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Сова Харис: ГЕРБ - 29.9%, КБ - 19.7%

Сова Харис: ГЕРБ - 29.9%, КБ - 19.7%

София. Пет партии ще излъчат евродепутати от България. Това са ГЕРБ, КБ, ДПС, България без цензура и Реформаторски блок. Предварителните резултати на...

25 май | 18:14
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