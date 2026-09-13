Сондата "Атина" кацна на Луната. Търси лед и вода
Миналата година нейният първи спускаем апарат счупи крак и се преобърна
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Миналата година нейният първи спускаем апарат счупи крак и се преобърна
Европа е едно от най-обнадеждаващите места за живот отвъд Земята
Развитието на процеса
По-ранни проучвания откриха доказателства за големи количества течност на Марс в миналото
Инженерният екип планира да продължи да следи сигнала
Досега само два апарата са достигали до хелиосферата на нашата звезда
На кадъра се вижда как слънчевата светлина преминава по повърхността на Марс
Не е обявен точен час за влизане в орбита
Успешната маневра ще позволи на космическия апарат да събере нови данни за климата
Китай се превърна във втората държава, поставила знамето си на Луната
По-късно щ падне в Южна Австралия
Взела толкова проби, че вече изпуска
Астероидът Бену е на около 150 милиона километра от Земята
Екип от китайски и германски специалисти е анализирал данните от сондата "Чанъе-4"
Това ще стане в края на месеца
Сондата Mars 2020 е снабдена с малка алуминиева плоча в чест на лекарите
Шансът за откриване на газ е 1:5, изгодно е за инвестиция, ако се добиват по 70 000 барела дневно в продължение на 20 г.
Системите на сондата "Паркър" се включиха на 1 януари и оттогава тя изпраща данни към Земята...
Сондата на НАСА се разби в Меркурий със скорост над 14 000 км/ч Сондата на НАСА "Месинджър", която 4 г. бе на орбита над Меркурий, се разби по план в...
Космическата сонда "Фийли" е открила органични молекули в атмосферата на кометата 67Р, съобщи в. The Wall Street Journal, цитирайки германската агенци...