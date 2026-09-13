Кои партии ще оберат колебаещите си? Последни данни от Алфа Рисърч
Относително ниска избирателна активност прогнозира социологическата агенция
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Относително ниска избирателна активност прогнозира социологическата агенция
Очакванията на хората са, че ще има кабинет, каза социологът Евелина Славкова
Румен Радев близо до победа на първи тур
Атина. Лявата формация СИРИЗА води пред дясноцентристката Нова демокрация с между 3,2 и 3,5% според социологическите проучвания две седмици преди пред...
Николай Бареков с рейтинг почти като на Станишев и Борисов
София. При избори днес в парламента влизат само БСП, ГЕРБ и ДПС, сочи социологическо проучване на агенция "Медиана", изготвено по поръчка на ТВ7 за ре...