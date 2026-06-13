Любимка от наш прочут сериал роди нова рожба
Второто й дете е момиченце и се казва Захара
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Второто й дете е момиченце и се казва Захара
Щастливи от своята малка победа, героите ще си отдъхнат
Навлиза в шоубизнеса
Краят на втория сезон на „Съни бийч“ наближава
Художника и Розата ще предизвикат смях през сълзи в новите епизоди на хитовия сериал
Лидия Инджова сключва сделка с дявола, за да се измъкне от престъпния свят
Втория сезон на хитовия сериал вече се снима
Актьорът снима в Слънчев бряг, колежката му води „Преди обед” в София
Китодар влиза в колоритен образ, в какъвто досега не сме го виждали
Снимките на романтичната комедия стартират със смях и отлично настроение
Трите двойки са от най-бързо пробилите БГ актьори в киното
Сериалът се завръща в ефира на bTV от 21 часа
Актьорите се завръщат в "Съни бийч" на 26 февруари
Романтичната комедия се завръща на 26 февруари, а снимките за втория сезон стартират скоро
Скоро гледаме актьора от театър "Възраждане" в "Съни бийч"
Любовните и „хотелски“ интриги се заплитат със страшна сила
Той не се появи на премиерата на филма