Марин Янев с почетния „Икар“ 2020
Специални статуетки ще има за Никола Петков, Кирил Маричков и Снежина Петрова
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Специални статуетки ще има за Никола Петков, Кирил Маричков и Снежина Петрова
Снежина Петрова и Деси Шпатова завладяха Пловдив с новия си проект, ред е на София
Владо Пенев позира като Креон, Снежина Петрова е Медея
Анимацията на гигантския екран в зала номер едно е на холивудския художник и режисьор Владо Тодоров Топактьорите играят по няколко роли в "Квартет" н...
Захари Бахаров и Снежина Петрова играят по няколко роли в спектакъла филм, продуциран от НДК
Борис Мисирков и Георги Богданов извадиха 84 портрета, снимани през последните 20 години
Студенти от НБУ атакуваха сцената на първия ни храм на Мелпомена