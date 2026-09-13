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Медея в НДК

Медея в НДК

Снежина Петрова и Деси Шпатова завладяха Пловдив с новия си проект, ред е на София

08 октомври | 11:54
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