Данъчните продават ретро снегорин
В НАП ще ударят джакпота ако наистина продадат този Unimog дори за първоначалната му цена
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В НАП ще ударят джакпота ако наистина продадат този Unimog дори за първоначалната му цена
В момента градският транспорт извършва всичките си обичайни маршрути
Осма година Веска чисти тротоарите в Момино село
Пътят Бяла – Русе бе затворен заради преспите
За цялата страна е в сила жълт код за опасно време
В службата по снегопочистване на Единбург всеки камион носи името на известна личност
Служител на снегопочистваща фирма, на 59-години е починал по време на работа,
Почистваща машина счупи задното стъкло на кола в София. Инцидентът е станал до една от станциите на метрото, съобщава bTV. Зрител на телевизията е из...
Инцидент с трактор, изпълняващ ролята на снегорин, запуши улица "Волга" в Пловдив, съобщи TNS.bg. Тежката машина се е движила нагоре по пътя към "Альо...
Осигурен е роторен снегорин за спешно отваряне на пътищата към 10-на села В община Кърджали е ангажирана цялата налична техника за отваряне на пътищ...
Пътните полицаи в Добричка област с намален състав Добрич. Добричката Многопрофилна болница за активно лечение си е взела малък снегорин, с който да...
След тримесечно пътуване двата контейнера, в които е натоварена многофункционалната самоходна машина "Manitou 930" и приставките й, пристигнаха в чи...
Шофьорът на снегорин на летище в Москва заяви, че се е "изгубил" преди сблъсъка с частен самолет, при която загина директорът на "Тотал" Кристоф дьо М...
Благоевград. Водач на снегорин „ДАФ" отне предимство на лек автомобил и предизвика катастрофа на изхода на град Сандански. ПТП-то е станало около 14:5...
Монтана. От три дни снегорини и машини за разпръскване на пясък дежурят на прохода „Петрохан", съобщи директорът на областното пътно управление в Монт...
Шофьорите да излизат само със зимни гуми
Велико Търново. След 15 ноември започват денонощни дежурства от всички фирми ангажирани с зимното почистване, каза кметът Даниел Панов. Преди тази д...
Бургас. Снегорините в Бургаско станаха линейки. Бременна в петия месец жена от карнобатското село Екзарх Антимово получи усложнения и се наложи да бъ...
Контейнери преливат от боклук в Североизтока, посрещаме ЧНГ на -4
Минал на заден ход през тялото й