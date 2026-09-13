Борисов предлага правителство на малцинството, каза коя е най-голямата лъжа
Има заплаха срещу мен, заради Украйна е, заяви лидерът на ГЕРБ
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Има заплаха срещу мен, заради Украйна е, заяви лидерът на ГЕРБ
Президентът обеща да пита службите каква е заплахата
Четирима полицаи са били убити, а още 7 ранени по време на протест в Далас, САЩ. В последните дни в редица американски градове се състояха масови про...
От 10 юни до 10 юли 2016 Франция става европейска столица на футбола. Как властите смятат да гарантират сигурността на милионите зрители по стадионите...
Каракас. Възникнаха съмнения за снайперистки атаки при протестите във Венецуела, след като още двама души загинаха на барикадите в при вчерашните прот...
Дамаск. Най-малко 16 сирийски войници са убити в следствие на атентат с кола-бомба и последвалата престрелка между сирийската армия и ислямистки бунто...
Враца. Двамата снайперисти, които взеха на мушка деветокласници от елитното врачанско училище „Христо Ботев" се споразумяха с прокуратурата и получиха...
Дамаск. Снайперисти са открили стрелба срещу инспекторите на ООН в Сирия, съобщи АФП. Говорител на ООН съобщи, че заради този инцидент мисията е била...