Лоши метеорологични условия в Пакистан
Какво се случи
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Какво се случи
Отровен смог затисна Пловдив, призоваха хората да не излизат
Те филтрират електросмога, зареждат тялото, дават и самочувствие
Големи градове засегнати от мръсния въздух
Фините прахови частици са най-големият проблем
Единият бил английски, другият - американски
Заради смога температурата в сградите не може да надвишава 18 градуса Властите в два от най-големите градове на Италия - Рим и Милано, ограничиха дви...
Най-малко 10 китайски града обявиха червена тревога заради замърсяването на атмосферата, съобщи Франс прес. Северен Китай беше покрит от гъста мъгла о...
Гъст смог обхвана Пекин тази сутрин, съобщава ТАСС. Съдържанието на опасни за здравето твърди частици във въздуха надвишава нормите, препоръчани от Св...
Концентрацията на вредните частици във въздуха е 12 пъти над нормата Пекинските власти наредиха на жителите да не излизат от домовете си заради гъсти...
Тежък смог, съпроводен със силен мирис на сероводород, обгърна Мосва. Властите не дават по-подробна информация. Жителите на руската столица са установ...
Пекин. Пекин остана обгърнат в опасен смог за трети ден, въпреки обявените затваряне и съкращаване на производството на 147 от промишлените предприяти...
Пекин. Прецедент - китайски гражданин репи да съди държавата заради замърсяването на въздухав родината му, съобщи "Ройтерс". Ли Гисин, живущ в северни...
Индексът за концентрацията на смога в Сингапур днес достигна критичното ниво 400, което прави замърсяването на въздуха потенциално опасно за живота на...