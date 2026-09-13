Всичко за Смог

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Рим и Милано спряха колите

Рим и Милано спряха колите

Заради смога температурата в сградите не може да надвишава 18 градуса Властите в два от най-големите градове на Италия - Рим и Милано, ограничиха дви...

28 декември | 20:00
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Гъст смог обхвана Пекин

Гъст смог обхвана Пекин

Гъст смог обхвана Пекин тази сутрин, съобщава ТАСС. Съдържанието на опасни за здравето твърди частици във въздуха надвишава нормите, препоръчани от Св...

14 декември | 9:45
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