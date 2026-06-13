Wizz Air представи новия си слоган „Let’s Wizz“
Ще има и ексклузивни промоции за клиентите на Wizz Air в цялата мрежа от над 800 маршрута
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Ще има и ексклузивни промоции за клиентите на Wizz Air в цялата мрежа от над 800 маршрута
Мрежата се забавлява с новия слоган на партията
Целевата дата за въвеждането на единната европейска валута е 1 януари догодина
Обединени от емоция е девизът на игрите
Европа ни чува, когато показваме видими резултати, каза Цветанов
Цветанов представя слогана на партията за евроизборите
Той ще бъде обявен от Цветан Цветанов
Който ядоса гражданите, го уволняваме, е неписаният предизборен слоган на ГЕРБ "Който ядоса гражданите, го уволняваме". Така вероятно трябва да се тъ...
„Работим в интерес на гражданите" е предизборният слоган на ГЕРБ за изборите за президент и вицепрезидент. Това реши окончателно на свое заседание дне...
В най-скоро време БНТ ще изготви лого и слоган за "Детската Евровизия", които по някакъв начин да представят страната ни. Това заяви генералният дирек...