Всичко за Слай

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Слай обяви последния Рамбо

Слай обяви последния Рамбо

Очаква се снимките на петата част да бъдат у нас Рамбо може би ще лее "Последна кръв" в България - това е заглавието на последната, пета част, за бив...

05 януари | 23:50
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Слай преговаря с порт Варна

Слай преговаря с порт Варна

"Днес текат финалните преговори между екипа на филма "Непобедимите 3" и ръководството на порт Варна за наема и условията за ползването му за снимките"...

18 август | 21:36
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