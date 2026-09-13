Слай обяви последния Рамбо
Очаква се снимките на петата част да бъдат у нас Рамбо може би ще лее "Последна кръв" в България - това е заглавието на последната, пета част, за бив...
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Очаква се снимките на петата част да бъдат у нас Рамбо може би ще лее "Последна кръв" в България - това е заглавието на последната, пета част, за бив...
Рапърът Дончо участва в парчето "Скочи над мен", което е трибют за Джако
Имотът му гледа към Долината на въздишките, наблизо "живее" и Барбра Стрейзънд Ticket to the Moon... Така пееха преди 33 години емблематичните Electr...
Филм за Асанж - топпровал 2013
Холивудският ас харесал Асенов в "Непобедимите 2" и го поканил в Щатите
През 80-те се конкурирахме много, ревнувах, спомни си Рамбо
Всичко в живота си постигнахме чрез борба, разказа Силвестър Сталоун
Мачовците залагат на природосъобразно меню и здрав сън
Звездата идва за първи път в България за „Непобедимите 3”
"Днес текат финалните преговори между екипа на филма "Непобедимите 3" и ръководството на порт Варна за наема и условията за ползването му за снимките"...
Перник. Огнени наследници имат семейството стоматолози от Перник Венета и Валентин Павлови. Преди време техният екип в клиниката ЕО Дент в София се по...