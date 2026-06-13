Слаби оценки на матурата по математика за кандидат-гимназистите
София, Варна и Смолян най-добри на външното оценяване Има доста двойки на матурите. Това съобщи пред бТВ зам.-министър на образованието Ваня Кастрева...
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София, Варна и Смолян най-добри на външното оценяване Има доста двойки на матурите. Това съобщи пред бТВ зам.-министър на образованието Ваня Кастрева...