Зрители стават сценаристи във VIP Brother
Най-съкровените тайни ще чуем от изповедалнята
Следете всички новини, анализи и коментари за Съквартиранти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Най-съкровените тайни ще чуем от изповедалнята
Люси и Кичка разясняват ситуацията с обвинението в конспирация Тази вечер е полуфиналът на VIP Brother 2015. След като в понеделник Светлана напусна...
100% избирателна активност се очаква сред избирателите в къщата на VIP Brother. Това съобщиха от Нова тв и уточниха, че всички съквартиранти ще упражн...
Новата седмична мисия разделя всеки Съквартирант с най-ценното за него Big Brother е битка на характери. В продължение на 11 години, популярни и непо...
Тази вечер още един Съквартирант ще напусне най-известната Къща по силата на зрителския вот. На последните напрегнати номинации, VIP Съквартирантите п...
"ВИП брадър" е обществена илюзия, в която псевдоизвестни предлагат псевдодрамите си на псевдозаинтересована от тях публика. Риалитито продължава да по...
Още две жени влязоха в къщата на Big Brother. Снощи Ники Кънчев ги определи като дами със силни характери и ги помоли да укротят страстите след диктат...
Нова битка в тв ефира от тази вечер Хлапета пеят бг хитове, Биг Брадър започва със знойни красавици Люта битка за зрители се заформя от тази вечер в...
Първите номинации в къщата на Big Brother All Stars ще се състоят тази вечер. Големият брат ще пусне видео на съквартирантите, от което ще разберат ко...
София. „Чувствам се много добре. Седмото число ми е любимо и се чувствам горда, че стигнах до седмото място". Това каза певицата Кали, която снощи нап...
София. Какво е да се изправиш лице в лице със своите най-големи фобии. Това ще разберат тази вечер съквартирантите от VIP Brother "Образцов дом". Тога...
София. Тази вечер къщата на VIP Brother ще напусне още един съквартирант, съобщиха от Нова тв. Жени и Тачо пък ще имат шанс да възстановят парите за х...
Само Минчев и Зорница от Образцовия дом се оказаха аполитични и не пуснаха вота си Брадърите масово подкрепиха Бойко Борисов - десет от тях дадоха гл...
София. Участниците във VIP Brother също гласуват днес. Изборните права на съквартирантите са зачетени и те гласуват според убежденията си, обявиха от...
София. Нова тв е спечелила битката за зрителското внимание вчера вчерта. VIP Brother "Образцов дом" е имало по-голяна аудитория от тази на "Сървайвър"...
София. Певецът Людмил, известен още с псевдонима Джийсън Брад Люис, е бил изгонен от къщата на Big Brother All Stars в петък вечер. Продуцентите обяв...
София. Вторият сезон на реалити шоуто Big Brother All Stars стартира снощи в ефира на Нова телевизия. Водещият Ники Кънчев посрещна Съквартирантите в...