Македонци биха нашенци по надлъгване и шеги
Самодейците от македонското Ново село пребориха конкуренцията на стотици нашенци по надлъгване, шеги и хумор на фестивал в петричкото село Скрът. Комш...
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Самодейците от македонското Ново село пребориха конкуренцията на стотици нашенци по надлъгване, шеги и хумор на фестивал в петричкото село Скрът. Комш...
8 петрички села и Ново село от Македония ще качат на сцената най-добрите си шегаджии и самодейци в международен конкурс по надлъгване. Проявата е посв...
Мъдреците от Скрътската академия ще изберат с конкурс най-достойната за Мустафа Млад сириец, който наскоро навърши 19 години, може да се задоми в пет...
Млад сириец, който след месец ще стане на 19 години, може да се задоми в петричкото село Скрът. Мустафа Туакаджи вече години живее в селището. Пристиг...
Благоевград. Рекорден брой участници ще се надлъгват на сцената на читалището в петричкото село Скрът. Над наши и македонски самодейци ще премерят сил...
Благоевград. Прочутата „Скрътска Академия" в петричкото село работи под пълна пара. За нея почивен ден няма до първи април – Деня на хумора и шегата....