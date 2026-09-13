589 милиона души живеят с диабет, половината без диагноза
Български ендокринолози акцентират върху подкрепата на работното място, ранния скрининг и достъпа до модерни терапии
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Български ендокринолози акцентират върху подкрепата на работното място, ранния скрининг и достъпа до модерни терапии
Броят на недиагностицираните с болестта е висок, както и на тези, които не успяват да контролират заболяването
340 ученици изследвани
Скринингът предопределя ефективното лечение
291 са откритите мутации, децата и жените са по-малко податливи на инфекция от мъжете и възрастните хора
КТ "Подкрепа" изтъква пред германските профсъюзи предимствата на България
Нека и компаниите, които инвестират извън ЕС, но внасят продукцията си в съюза, да подлежат на инвестиционен скрининг
София. "Искаме да покажем, че ракът на гърдата е лечим, стига да бъде открит навреме", заяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова при представ...
Варна. Водят се преговори със здравната каса финансирането догодина да се базира на числата от 2013 г. плюс 10% увеличение на средствата за онкоболнит...
Тест в нета казва какъв е рискът от карцином в следващите 5 г.